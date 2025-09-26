Sergio Busquets si ritira dal calcio giocato, mentre Giovanni Leoni si infortuna e starà fuori un anno

Tempo di lettura 2 minuti

Due ruggiti hanno scosso la giornata calcistica internazionale. Il primo lo ha emesso il mediano spagnolo che a 37 anni ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo ed il secondo è stato quello dovuto alle dichiarazioni del tecnico dei Reds Arne Slot sul giovane difensore italiano

Sergio Busquets ha preso la decisione di ritirarsi dal calcio giocato, un mediano che ha dato tanto al calcio in generale ed a quello spagnolo in particolare. Praticamente l’intera carriera spesa nelle fila del Barcellona e la parentesi finale in MLS, dal luglio 2023 nell’Inter Miami, oltre a 143 presenze nella nazionale maggiore spagnola, condite da due reti. Troppi i trofei vinti per elencarli tutti, tra club e nazionale. Lascia ringraziando tutti, ma anche il calcio per quello che gli ha dato. Ha tenuto a ringraziare il Barcellona per avergli permesso di realizzare i suoi sogni di bambino e la nazionale per avergli dato il grande onore di vestire la maglia del suo paese.

Giovanni Leoni esce in barella al minuto 81′ di Liverpool-Southampton

La giovane promessa italiana Giovanni Leoni, dopo aver avuto la grande gioia di esordire con la maglia del Liverpool nell’incontro della Coppa di Lega contro il Southampton, all’81’ ha purtroppo subìto un grave infortunio che lo terrà fuori per circa un anno. L’annuncio è arrivato direttamente dal suo allenatore, Arne Slot che ha comunicato che l’esito degli esami strumentali ha decretato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giovane difensore era stato inserito nella lista Champions ed ora il suo posto sarà assegnato a Federico Chiesa.

Luigi A. Cerbara

