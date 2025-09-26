Coppa Italia 2025-2026: conclusi i sedicesimi di finale

Tempo di lettura 4 minuti

Il Venezia è l’unica cenerentola rimasta a difendere le seconde linee del calcio italiano nella corsa per il trofeo nazionale

La prima tornata di partite è andata in scena martedì scorso e la prima gara dei sedicesimi di finale vedeva il Cagliari ospitare il Frosinone e la pratica è stata sbrigata per 4-1, ma meno facilmente di quanto il risultato sembri mostrare. I sardi, andati subito in vantaggio su calcio di rigore, sono riusciti a piegare la resistenza dei ciociari solo nella mezz’ora finale. L’Udinese liquida per 2-1 il Palermo con due reti nel finale del primo tempo, con i rosanero che accorciano soltanto nel recupero della gara. Va sicuramente evidenziato il primo goal, segnato dalla compagine friulana, perché messo a segno da Nicolò Zaniolo che si spera possa essere un giocatore recuperato e voglioso di tornare ai livelli che gli competono! Il terzo e ultimo match della giornata ha visto il Milan ospitare il Lecce e la compagine pugliese, nel giro di un minuto, si è vista espellere un uomo e andare sotto di una rete. Gara terminata poi 3-0 con i rossoneri che continuano a collezionare clean sheet, conseguenza anche di prestazioni collettive che fanno ben sperare tutto l’ambiente.

Nicolò Zaniolo tornato al goal

Mercoledì altra tornata con ulteriori tre partite. La prima gara vedeva affrontarsi Parma e Spezia con i padroni di casa che si qualificano ai calci di rigore (4-3), dopo una gara scoppiettante, terminata 2-2 e che li vedeva in vantaggio sino a poco meno di dieci minuti dalla fine. Sicuramente sugli spalti i tifosi si sono divertiti e… non poco! Nel secondo match di giornata il Verona ospitava il Venezia che, corsaro, ha portato a “casa” la qualificazione ai calci di rigore (4-5), dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi a reti inviolate. Almeno una squadra del campionato cadetto passa il turno, merito a loro. Nell’ultima gara del giorno, al Como, elogiato in lungo ed in largo per il gioco espresso, basta il primo tempo per sbarazzarsi di un frastornato Sassuolo con un nitido 3-0 casalingo e alcuni addetti ai lavori si sbilanciano nell’affermare che sia la squadra che esprime il miglior calcio in questo momento.

Cesc Fabregas, artefice della sorpresa Como

Giovedì ultime due gare per concludere questi sedicesimi e, nella prima partita, il Genoa ha ospitato l’Empoli, grande sorpresa della scorsa edizione dove raggiunse addirittura le semifinali. Passano anche in vantaggio gli ospiti su punizione, ma i liguri pareggiano immediatamente per poi chiudere i giochi nel secondo tempo per il 3-1 finale. Va sottolineato che gli empolesi hanno davvero ben figurato e sfiorato la rete in più occasioni, ma il Genoa passa comunque il turno con merito! Nell’ultimo incontro un Torino rimaneggiato e “spuntato” riesce comunque a superare il Pisa per 1-0. Sicuramente diverse le occasioni per i granata, ma la mira imperfetta non consente la concretizzazione delle occasioni e solo una gran parata di Paleari impedisce agli ospiti di acciuffare il pareggio in extremis, al minuto 90+6′, permettendo al Toro di passare agli ottavi.

Alberto Paleari

Completo quindi il tabellone degli ottavi di finale: Bologna-Parma, Lazio-Milan, Juventus-Udinese, Atalanta-Genoa da un lato, Inter-Venezia, Roma-Torino, Fiorentina-Como, Napoli-Cagliari dall’altro. (fonte Lega Serie A).

Luigi A. Cerbara

Fonti foto: sportface.it; footbola.it; legaseriea.it; sport.virgilio.it