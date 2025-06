Milan, le ultime su Reijnders e Modric

Tempo di lettura 1 minuto

L’olandese si trasferisce al Manchester City mentre il 10 del Real dovrebbe firmare a breve

Il Milan sta lavorando sul mercato per la prossima stagione in cui ci sarà Allegri in panchina. Purtroppo per i tifosi milanisti Tijjani Reijnders vestirà ormai molto probabilmente la maglia del Manchester City. I rossoneri incasseranno circa 75 milioni di euro mentre il centrocampista olandese guadagnerà 7 milioni a stagione. Reijnders sarà a disposizione di Guardiola per il Mondiale per Club.

Per il mercato in entrata il Milan è fiducioso di far firmare Luka Modric. Il croato, nonostante l’età, vuole continuare a giocare e, verosimilmente, lo farà in quel di San Siro. La firma dovrebbe arrivare nella giornata di domani anche se Modric disputerà il Mondiale per Club con il Real Madrid.

Davide Farina