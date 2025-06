Ufficialità recenti: da Inzaghi a Nicola passando per Bianco, Baroni e Giuntoli

Tempo di lettura 1 minuto

Ripercorriamo tutte le novità delle ultime ore tra Serie A e Serie B con nuovi arrivi e qualche partenza

La stagione è ormai terminata e le squadre iniziano ad organizzarsi per la prossima stagione.

L’Inter, nella prossima annata, non avrà in panchina Simone Inzaghi che ha scelto di accettare l’offerta ricchissima dell’Al-Hilal (clicca qui per saperne di più).

Marco Baroni è il nuovo allenatore del Torino. L’ex Lazio, dopo aver rescisso con i biancocelesti, ha firmato un biennale a 1,2 milioni a stagione. Baroni prende il posto di Vanoli che non ha convinto la dirigenza del Torino.

Il Monza ha scelto di ripartire con Paolo Bianco in panchina. L’ex allenatore di Modena e Frosinone avrà il compito di far risalire subito i lombardi dopo la brutta retrocessione di quest’anno.

Si chiude ufficialmente il rapporto tra Cristiano Giuntoli e la Juventus. Dopo due anni con risultati non all’altezza, la dirigenza bianconera ha scelto di non proseguire con il direttore sportivo ex Napoli che ha accettato la decisione. Le parti hanno trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Giuntoli.

L’ultima notizia è l’addio di Davide Nicola al Cagliari dopo l’incontro di ieri con la proprietà. L’allenatore ha deciso di lasciare la Sardegna dopo un solo anno a causa delle visioni diverse con la società. Al momento i nomi in pole per sostituire Nicola sono quelli di Fabio Pisacane, allenatore della Primavera rossoblù, e di Ivan Juric, ex tecnico di Roma e Southampton.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina