Milan: Igli Tare ha firmato, è il nuovo direttore sportivo

I rossoneri hanno messo il primo tassello per l’inizio di un nuovo, ennesimo, cammino e si può cominciare a lavorare per la stagione 2025/26

Un contratto di tre anni per il quale mancano solo alcuni dettagli e l’ufficialità del club meneghino, ma non ci sono più dubbi che sia l’albanese il prescelto. Dopo un periodo in cui la mancanza di una vera e propria figura professionale, come quella del ds, ha lasciato un segno indelebile nella stagione rossonera, adesso si potrà finalmente avere un riferimento certo e forte. Tare infatti non solo è uomo di calcio, ma anche di grande personalità e siamo sicuri farà scelte decise e propedeutiche per una nuova stagione che possa riportare il Milan dove gli compete. Pochi dubbi sui passi da seguire, prima di tutto la scelta del nuovo allenatore, con il quale poi valutare insieme la rosa per eventuali cessioni ed acquisti e, non per ultimi, alcuni rinnovi contrattuali che, al momento, risultano alquanto spinosi. Insomma, finalmente si può sperare che il lavoro in casa rossonera abbia una logica chiara e netta come la personalità di Igli Tare!

Luigi A. Cerbara