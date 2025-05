Luka Modric annuncia il suo addio al Real Madrid al termine della stagione

Tempo di lettura 1 minuto

Il Mondiale per club sarà l’ultimo atto che vedrà il croato protagonista con la maglia dei blancos. Avrà fine una storia lunga 13 anni con 28 trofei di squadra

Luka Modric, 40 anni il prossimo 9 settembre, ha reso ancora più grande il Real Madrid tanto quanto il club della capitale spagnola ha fatto con lui e arricchito in maniera spropositata il suo palmares. Troppi i trofei per elencarli tutti, ma Luka ha vinto innumerevoli premi anche a livello personale, raggiungendo l’apice con il pallone d’oro ricevuto nel 2018, dopo una splendida cavalcata con la nazionale croata nel mondiale russo, arrestatasi soltanto nella finale persa contro la Francia (2-4). L’addio arriverà perché la società non ha proposto un rinnovo e quindi Luka cercherà una nuova squadra, dato che non desidera terminare la sua carriera se non dopo il mondiale del 2026. Modric ha dato l’annuncio via social e sabato avrà modo di salutare i tifosi nella sua ultima gara al Bernabeu.

Fonte foto: ilpost.it

Luigi A. Cerbara