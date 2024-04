Milan: Giroud ai saluti, va in USA, per sostituirlo si pensa a Guirassy

Milan: Giroud ai saluti, va in USA, per sostituirlo si pensa a...

I rossoneri a fine anno saluteranno il centravanti francese, che approderà in MLS, per rimpiazzarlo si fanno diversi nomi tra cui quello dell’attaccante dello Stoccarda

È stata una delle settimane peggiori della storia recente del Milan, eliminato in Europa League dalla Roma giovedì scorso e poi sconfitto lunedì sera nel derby dall’Inter, che ha festeggiato lo scudetto della seconda stella proprio battendo i rossoneri. In attesa di capire chi sostituirà Pioli (ormai praticamente certo il suo addio a fine stagione) a Milanello sono pronti a salutare Olivier Giroud, che l’anno prossimo giocherà negli Stati Uniti con il Los Angeles FC. Il francese firmerà un contratto annuale e per rimpiazzarlo il Milan sta già sondando alcuni nomi. Piacciono molto, tra gli altri, Joshua Zirkzee del Bologna e Benjamin Sesko del Lipsia. Due talenti indubbi, ma costano almeno 50 milioni di euro. Per questo motivo i rossoneri potrebbero virare su Guirassy dello Stoccarda. Classe 1996, naturalizzato guineano, ha già siglato 25 gol in Bundesliga ed ha una clausola rescissoria di appena 17,5 milioni di euro. A livello finanziario è un acquisto più che fattibile, ma c’è da battere una concorrenza serrata, soprattutto delle squadre di Premier League. Non un obiettivo facile.

