Vlahovic rifiuta l’offerta dell’Al-Nassr per restare alla Juventus

L’attaccante serbo ha respinto una proposta allettante dal club saudita per rimanere in bianconero. Il club, guidato da Cristiano Ronaldo, ha mostrato interesse

Dusan Vlahovic, attaccante di punta della Juventus, ha recentemente fatto notizia per aver rifiutato un’offerta considerevole da parte di Al-Nassr, club saudita che vanta tra le sue fila Cristiano Ronaldo. Nonostante le voci di un possibile trasferimento, Vlahovic ha deciso di rimanere fedele alla Vecchia Signora, dimostrando un forte legame con il club torinese. L’attaccante serbo, nonostante il poco minutaggio nelle ultime settimane e l’arrivo anche del francese Kolo Mouani come rivale per l’attacco bianconero, vuole giocarsi ancora le sue carte a Torino. l club saudita ha messo sul tavolo un’offerta finanziaria molto allettante, sperando di convincere il giovane attaccante a trasferirsi in Medio Oriente. Tuttavia, nonostante l’attrattiva economica, Vlahovic ha scelto di declinare l’offerta, preferendo concentrarsi sulla sua carriera in Europa.

Sandro Caramazza

Fonte foto: juventus.com