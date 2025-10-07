Milan-Como si gioca a Perth, la Juventus punta Tonali. Bufera Sané all’Oktoberfest

Tempo di lettura 2 minuti

Adesso è ufficiale: Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia. La Uefa, nonostante il netto commento di Aleksander Ceferin: “Sebbene sia deplorevole dover rinunciare ad una partita nei classici territori, questa decisione è eccezionale e non deve essere considerata un precedente”, ha deciso di dare l’OK alla richiesta della Lega Serie A di spostare la partita della 24esima giornata in un altro continente e precisamente in Australia. Milan-Como, in programma tra il 7 o 8 febbraio, non verrà disputata a San Siro, in quanto l’impianto non sarà agibile in quei giorni per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Milan-Como in salsa australiana vale complessivamente 12 milioni di euro.

Non è un mistero, che la Juventus punti un nuovo centrocampista per la prossima stagione. Un nome che piace parecchio alla dirigenza bianconera è quello di Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana, trasferitosi in Inghilterra nell’estate del 2023 per circa 65 milioni di euro, nelle scorse ore si è incontrato con il suo agente Beppe Riso. I due hanno parlato di futuro. Tonali sta bene in Premier League, dove guadagna pure 9 milioni di euro l’anno, ma vedrebbe comunque di buon occhio un ritorno in Italia e la Juve è alla finestra.

Domenica è stato l’ultimo giorno dell’Oktoberfest, la festa della birra più nota al mondo e per festeggiare l’evento, è arrivato a Monaco di Baviera l’ex giocatore del Bayern, oggi al Galatasaray, Leroy Sané. La sua presenza, però, non è stata gradita dai tifosi bavaresi, i quali lo hanno bersagliato con insulti rivolti a lui e al suo nuovo club (“Scheiss-Gala!”, che significa “mer**a Galatasaray”). Lo stesso Sané, intervistato dalla Bild, ha parlato di spintoni nei suoi confronti, con tanto di colluttazione con un tifoso. Le forze dell’ordine hanno poi riportato la calma.

