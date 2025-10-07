Vanja Milinkovic-Savic lascia ritiro della Serbia, Kane smentisce ritorno in Premier, infortuni anche per Mina e Valeri

Tempo di lettura 2 minuti

Il portiere del Napoli salterà gli impegni con la nazionale per un mal di schiena, l’attaccante del Bayern Monaco è intenzionato a restare in Germania, forfait pesanti per Cagliari e Parma

Dopo aver giocato contro il Genoa grazie a delle iniezioni specifiche, Vanja Milinkovic Savic, d’accordo con il suo commissario tecnico, ha deciso di lasciare il ritiro della Serbia. Il portiere del Napoli salterà dunque le sfide contro Albania e Andorra, valevoli per la qualificazione al mondiale del 2026. Il giocatore farà rientro a Castel Volturno nei prossimi giorni, con la società partenopea che ha fatto sapere che i tempi di recupero saranno di almeno dieci giorni.

In Germania invece, l’avvio di stagione straordinario del Bayern Monaco ha portato la firma, neanche a dirlo, di Harry Kane. Il centravanti inglese, con il contratto in scadenza nel 2027, è stato al centro di diversi rumors di mercato negli ultimi giorni, che lo vorrebbero vicino al ritorno in Premier League. Kane, che ha una clausola rescissoria di quasi 57 milioni di sterline, sarrebbe ben accolto dall’attuale allenatore del Tottenham Thomas Frank. Il centravanti dei bavaresi però ha chiuso la porta, almeno per ora, dicendo di trovarsi bene al Bayern e di non voler cambiare aria.

Tornando in Serie A, da registrare due tegole pesanti in casa Parma e Cagliari. I ducali devono fare i conti con l’infortunio di Emanuele Valeri, sostituito durante il primo tempo della sfida contro il Lecce. L’esterno sinistro romano ha riportato una lesione dei legamenti della caviglia destra e sono ancora da valutare i tempi di recupero. Meno grave, ma comunque foriero di preoccupazioni, sembra l’infortunio di Mina, uscito anche lui nel corso del primo tempo del match contro l’Udinese di domenica per una distrazione al polpaccio. Gli esami strumentali effettuati nella giornata di ieri hanno escluso lesioni, ma c’è il rischio che il difensore colombiano salti i prossimi impegni della formazione sarda.

Luca Missori

