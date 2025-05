Milan: ballottaggio Sarri-Allegri per il futuro della panchina

Tempo di lettura 1 minuto

Mentre salgono le quotazioni dei due allenatori, sullo sfondo non si esclude la possibilità di un terzo incomodo che potrebbe essere De Zerbi o un’assoluta sorpresa

Si fanno diversi nomi per il futuro Mister rossonero, ma i due mostri sacri Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri sembrano essere i più papabili e, paradosso dei paradossi, potrebbero addirittura rinunciare se realmente chiamati. Ebbene sì, perché per accettare una panchina che, negli ultimissimi anni, è divenuta bollente, ci sono da fare riflessioni serie e profonde! La società rossonera è in continua rivoluzione che, visti i risultati, sembra non avere termine e questo fa sì che non ci sia chiarezza negli intenti e nell’organizzazione societaria, cosa che a due tecnici di grande temperamento come Sarri e Allegri, potrebbe non andare affatto bene. Quello che è certo è che bisognerà attendere degli sviluppi ulteriori, come l’eventuale scelta del direttore sportivo, prima di scoprire chi sarà alla guida tecnica della squadra dalla prossima stagione. La serie A potrebbe inoltre vedere anche qualche passaggio di panchina davvero molto importante, salgono infatti le quotazioni di un ritorno di Antonio Conte alla Juventus, mentre Gian Piero Gasperini potrebbe lasciare la Dea con destinazione tutta da decifrare. Intanto appare quasi certo che la Roma abbia già il nuovo allenatore del quale, però, non è ancora stato svelato il nome.

Luigi A. Cerbara