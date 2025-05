Juventus: Gleison Bremer torna a lavorare col pallone

Tempo di lettura 1 minuto

Finalmente una buona notizia per la squadra bianconera in perenne crisi numerica con la propria linea difensiva

Bremer torna a calpestare il prato verde dopo il grave infortunio al ginocchio occorsogli il 3 ottobre 2024. Il difensore brasiliano riprende a lavorare nella speranza di poter entrare nella lista dei bianconeri che prenderanno parte alla 21ª edizione, la prima con il nuovo format, del mondiale per club che si disputerà negli USA a partire dal prossimo 14 giugno. Emergenza continua in difesa per i bianconeri, anche a seguito della squalifica di Kalulu e Savona; Kelly, non al meglio, si è comunque parzialmente allenato con il gruppo e potrebbe essere convocabile per la prossima gara contro l’Udinese. Mr Tudor deve davvero contare i presenti in difesa e una probabile soluzione all’emergenza attuale potrebbe essere quella di arretrare Locatelli che verrebbe rimpiazzato, in mezzo al campo, da Douglas Luiz.

