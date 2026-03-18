Inter, Lautaro e Bastoni in dubbio per la Fiorentina, Celik recupera per il Bologna, la Cremonese ufficializza Giampaolo

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I due calciatori nerazzurri hanno lavorato ancora a parte in questa settimana, il terzino turco ci sarà domani sera contro i felsinei, mentre l’ex tecnico del Lecce sostituirà l’esonerato Davide Nicola

In vista del delicato match di domenica prossima contro la Fiorentina, l’Inter fa la conta degli assenti. Per un Calhanoglu che recupera, c’è un Mkhitaryan che sicuramente non sarà della partita. Lo stesso destino, molto probabilmente, toccherà a Lautaro Martinez, fermo da quasi un mese per un problema muscolare al polpaccio. Il centravanti argentino ha lavorato ancora a parte in questa settimana e punterà a rientrare dopo la sosta per le nazionali. Situazione migliore invece quella di Alessandro Bastoni, che ha accusato un fastidio alla tibia nei minuti finali del derby contro il Milan, ma in questi giorni si è allenato con il resto della squadra e sarà convocato per la sfida contro la Viola.

(Fonte immagine: Tribuna.com)

In casa Roma invece, è arrivata la vigilia dell’ottavo di finale di ritorno di Europa League contro il Bologna. Per l’euroderby, Gasperini recupera anzitutto Celik, che è guarito dal problema al polpaccio che lo aveva afflitto nei giorni scorsi e domani sera sarà a disposizione contro i rossoblù. Non al meglio anche Gianluca Mancini e Manu Konè, ma entrambi, soprattutto il primo, saranno della partita. Ancora out al contrario sia Dybala che Soulè, che non torneranno prima di aprile. In attacco, dietro Malen, molto probabilmente verrà riproposta la coppia Pellegrini–El Sharaawy.

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Infine, è ufficiale il cambio di allenatore per la Cremonese. Dopo la netta sconfitta interna di lunedì sera per 4-1 contro la Fiorentina, la società lombarda ha deciso di sollevare dall’incarico mister Davide Nicola per provare a raggiungere una salvezza che appare sempre più proibitiva. Al suo posto, è stato chiamato Marco Giampaolo. L’ex tecnico del Lecce, ha risolto il contratto che lo legava al club salentino ed ha siglato un accordo con la Cremonese fino a giugno del 2027. In giornata le firme di rito e poi, presumibilmente domani, la conferenza stampa di presentazione.

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Luca Missori

(Fonte immagine: Tuttomercatoweb.com)