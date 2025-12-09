Messi campione della MLS con l’Inter Miami, caso Salah al Liverpool, Taremi rischia di saltare il Mondiale 2026

Tempo di lettura 2 minuti

L’argentino ha vinto il titolo americano: ennesimo trofeo della sua carriera straordinaria. L’egiziano contro Slot e la società lo punisce non convocandolo per la sfida di Champions League. Caos per l’attaccante dell’Olympiakos

Leo Messi si è laureato campione della MLS con la maglia dell’Inter Miami. Il 38enne fuoriclasse argentino continua a dettare calcio in giro per il mondo. Due assist per la Pulce nel 3-1 dell’Inter Miami contro il Vancouver Whitecaps di Thomas Muller. È la prima volta che l’Inter Miami conquista il campionato di calcio americano. Per Messi si tratta di un ulteriore trofeo vinto in carriera al suo secondo anno e mezzo nel club della Florida. La prossima estate 2026, Messi è atteso dal last dance Mondiale: l’argentino proverà a difendere il titolo iridato vinto in Qatar nel 2022.

Clamoroso caso Mohamed Salah al Liverpool. L’attaccante egiziano è entrato in conflitto con mister Arne Slot, esprimendo tutta una serie di dichiarazioni molto forti al termine della partita tra Leeds e Liverpool di Premier League, finita 3-3. Di conseguenza lo stesso Slot ha deciso di non convocarlo per la sfida di Champions League contro l’Inter, in programma questa sera allo Stadio San Siro di Milano.

Mehdi Taremi rischia di guardare il Mondiale 2026 da casa. Infatti, l’ex giocatore dell’Inter, oggi all’Olympiakos, insieme ad altri giocatori deve fare i conti con il nodo del visto. Il problema nasce dall’implementazione di un ordine esecutivo del 2025 che limita l’ingresso negli USA ai cittadini di 19 Paesi, tra cui l’Iran, ma per Taremi c’è un ostacolo specifico in più. L’attaccante ha svolto il servizio militare obbligatorio (della durata di due anni) presso la Marina dell’IRGC (i Guardiani della Rivoluzione). Ciò potrebbe portare le autorità statunitensi a negargli il visto d’ingresso, rendendo impossibile la sua partecipazione al torneo, anche la Fifa è al lavoro per far rientrare il caso.

