Manchester City a -2 dalla vetta nonostante i problemi iniziali

Tempo di lettura 2 minuti

I Citizens non hanno iniziato la stagione come a loro solito e, per l’opinione generale, non avrebbero lottato per vincere la Premier League ma non bisogna mai dare per sconfitti i ragazzi di Guardiola. Sarà una bella sfida tra il City e l’Arsenal

Il Manchester City è pienamente in corsa per vincere la Premier League. Questa “notizia” di per sé non è chissà cosa, negli ultimi anni siamo stati ampiamente abituati a vedere i Citizens trionfare in Inghilterra ma quest’anno era meno scontata del solito, specialmente per l’opinione pubblica. Le prestazioni iniziali e qualche risultato non positivo avevano dato l’impressione di una squadra ancora in rodaggio e non pronta per lottare per il campionato.

Iniziamo parlando banalmente di quanto ha vinto il City dall’arrivo di Guardiola: 18 trofei tra cui 6 Premier League. Dico questo perché in rosa sì ci sono elementi nuovi ma sono comunque presenti calciatori che hanno conquistato diversi campionati e che dunque sanno giocare sotto pressione (Bernardo Silva, Rodri, Ruben Dias ecc.).

L’ allenatore del City è un fattore determinante ovviamente visto che stiamo parlando probabilmente di uno dei migliori di sempre che ci ha dimostrato più volte di saper uscire alla grande da momenti negativi. Ma perché si parlava di un momento negativo? I Citizens nelle prime 5 giornate di Premier ne vinsero solo 2 con altrettante sconfitte contro Tottenham e Brighton. In più, oltre ai risultati, anche le prestazioni non furono all’altezza dando l’idea di una squadra non in grado di competere con l’Arsenal. I ragazzi di Arteta infatti, visto soprattutto il mercato estivo, erano dati per favoriti insieme al Liverpool e, il periodo molto positivo fino a novembre, sembrava confermare il tutto, ma i Gunners hanno la pressione di vincere a tutti i costi e non hanno elementi “abituati” a tutto ciò. Inoltre la squadra del nord di Londra ha una sfortuna assurda con gli infortuni: al momento sono 5 i giocatori ai box per l’Arsenal, ma è una situazione già vista negli ultimi anni.

Questa situazione in casa Gunners rischia di favorire una squadra abituata a vincere la Premier League come il Manchester City di Pep Guardiola. Sarà un duello lungo, vedremo l’Arsenal in che modo reagirà dopo aver perso diversi punti di vantaggio.

Fonte foto: ManchesterEveningNews.co.uk

Davide Farina