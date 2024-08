Mercato delle big: Juventus e Napoli scatenate, Atalanta in continua metamorfosi, l’Inter chiude

Tempo di lettura 1 minuto

Il 30 agosto chiuderanno le trattative, le grandi stanno mettendo a segno gli ultimi colpi così da consegnare ai propri mister le rose definitive

Nonostante la seconda giornata di campionato il calciomercato non dorme mai. Assoluta regina sembra in questo momento la Juventus. I bianconeri hanno chiuso nel weekend per Nico Gonzalez dalla Fiorentina e Francisco Conceiçao dal Porto. La Vecchia Signora non finisce qui perché è pronta ad assaltare l’Atalanta per Koopmeiners mentre si sta muovendo anche su Jadon Sancho del Manchester United. Non rimane a guardare il Napoli che dopo David Neres ha praticamente chiuso per Lukaku (Chelsea) e McTominay (United). Il belga sta discutendo gli ultimi dettagli del contratto. Quasi fatta anche per Gilmour dal Brighton. Sul fronte cessioni sirene arabe per Osimhen, che sta diventando un vero e proprio caso. L’Atalanta rimane un cantiere aperto. Ecco gli arrivi di Rui Patricio e Cuadrado entrambi svincolati. Musso, invece, è in viaggio verso l’Atletico Madrid. Infine l’Inter ha chiuso praticamente il suo mercato. L’arrivo di Tomas Palacios, 21enne difensore centrale sinistro dall’Independiente Rivadavia, mette l’ultimo tassello nello scacchiere di Inzaghi. Salvo operazioni in uscita la rosa interista parrebbe fatta.

Glauco Dusso