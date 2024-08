Il Genoa prende Miretti, Bologna ecco Iling Junior, casting a centrocampo per il Cagliari

Tempo di lettura 1 minuto

Non solo le big, anche le altre squadre stanno ultimando il proprio parco giocatori in vista della chiusura di venerdì a mezzanotte

Il calciomercato non è soltanto delle formazioni più blasonate. Le altre non stanno certo a guardare e vogliono mettere su compagini importanti per raggiungere presto i propri obiettivi. Il Genoa di Gilardino centra uno dei suoi target prendendo in prestito dalla Juventus Miretti a centrocampo. Il Bologna dopo aver visto partire diversi pezzi pregiati infila il colpo Iling Junior. L’esterno d’attacco, appena ceduto dalla Juve all’Aston Villa, arriva in prestito dagli inglesi, anche la Fiorentina cerca di attingere dai bianconeri. Infatti potrebbe arrivare nelle prossime ore l’ok definitivo per Kostic, anche lui in prestito. Contestualmente, invece, ai saluti Ikonè in direzione Premier League (Wolverhampton o Leicester). Infine il Cagliari che, dopo il match con il Como di stasera, dovrà sciogliere le riserve sul nuovo centrocampista. Il preferito è sempre Gaetano (Napoli), non dovesse arrivare lui i nomi che si fanno sono quelli di Barak (Fiorentina) e Thorstvedt (Sassuolo).

Glauco Dusso