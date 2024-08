Thibaut Courtois lascia la nazionale belga per dissidi con il tecnico Tedesco. Simon Kjær dice addio alla Danimarca 

Tempo di lettura 1 minuto

Entrambi si dicono onorati e privilegiati per aver potuto rappresentare il loro paese. Il portiere del Real Madrid dà una speranza per un eventuale ritorno, il difensore danese lascia invece definitivamente la casacca biancorossa dopo 15 anni

Courtois quindi non chiude completamente la porta come invece è solito fare in campo, ma ogni ripensamento sarà possibile solo se il tecnico Domenico Tedesco dovesse lasciare il suo incarico. Dissidi forti tra i due che hanno portato ad una decisione drastica, dolorosa, ma l’unica possibile per il bene di tutti ed in primis della nazionale, questo è quanto afferma il portierone belga. Courtois ha avuto modo di parlare anche con la sua federazione in merito alla vicenda e gli animi, nonostante tutto, sono concordi sulla decisione presa. Lascia dopo 102 presenze.

Simon Kjær

L’ex Milan Simon Kjær dice addio alla maglia biancorossa della sua Nazionale dopo 15 anni di onorata militanza e 132 presenze. “C’è un’ultima volta per tutto” inizia così il post social tramite il quale ha dato la notizia del suo ritiro. Un momento triste, ma anche il più giusto, secondo lui. E’ stato capitano della nazionale danese, ininterrottamente dal 2016, per 8 anni.

Fonte foto: besoccer.com; zeta.vision

Luigi A. Cerbara