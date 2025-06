Paul Pogba: ritorno in patria dopo anni bui sognando il Mondiale 2026; Dries Mertens dice addio al calcio giocato

Tempo di lettura 2 minuti

Ci sono giocatori che hanno dovuto interrompere il proprio cammino sportivo e hanno dovuto affrontare momenti difficili che probabilmente saranno serviti a crescere e a rinvigorire la voglia di ricominciare; poi c’è chi ha fatto un percorso meraviglioso costellato di gloria e di grande continuità che arriva al termine della carriera senza rimpianti

Era il febbraio 2024 quando la notizia della conferma della positività al doping del centrocampista francese Pogba, che all’epoca dei fatti vestiva la maglia bianconera della Juve, appariva su tutte le testate sportive, una vera doccia fredda per Paul vista l’entità della condanna che si sarebbe tradotta in 4 anni di squalifica. I mali poi si dice che avvengano a cascata e così fu anche per il giocatore francese poiché non trovò supporto dalla dirigenza della Juventus che in quell’occasione si dimostrò molto poco “Signora” ed infine dovette affrontare una triste storia in cui vi era coinvolto suo fratello clicca qui. Si dice però anche che non tutti i mali vengano per nuocere e forse tutto questo vissuto è servito a maturare e a rinvigorire la voglia di ritornare in campo con forza, tenacia e una consapevolezza nuova e la sorte ha avuto un po’ di pietà ed infatti quella pena è stata ridotta a 18 mesi e oggi si apre un nuovo capitolo che vedrà Paul Pogba vestire la maglia del Monaco. In bocca al lupo e ben tornato! C’è chi viene e c’è chi va e l’addio arriva dall’attaccante belga Dries Mertens, ex Napoli e nell’ultima stagione al Galatasaray, con un messaggio social in cui annuncia la sua decisione correlata da una grande dichiarazione di amicizia verso il suo amico ed ex capitano del Napoli Marek Hamsik clicca qui con il quale disputerà la gara di congedo e saluto il prossimo 5 luglio a Bratislava, nella partita di addio al calcio di Marek. Non possiamo che augurarvi buona vita!!

Merek Hamsik e Dries Mertens

Daniela Fazzolari

Foto: Sportal.it; Lega Serie A