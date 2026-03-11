McTominay tratta il rinnovo fino al 2030, Gimenez rientra dopo 4 mesi, Ferguson operato alla caviglia, stagione finita

Tempo di lettura 2 minuti

Il centrocampista scozzese nei prossimi giorni discuterà il prolungamento del suo contratto con i partenopei, il centravanti messicano torna a disposizione di Allegri, stop lungo invece per l’irlandese

Dopo uno stop lungo più di un mese, a causa di un infortunio muscolare, il Napoli è vicino al recupero di uno dei suoi pezzi più pregiati: Scott McTominay. Il centrocampista scozzese freme per essere di nuovo a disposizione di Antonio Conte e durante la pausa, tramite i suoi agenti, vuole sondare il terreno per rinnovare il contratto che lo lega al club partenopeo. La scadenza attuale è il 2028, Scott ed il suo entourage vorrebbero prolungarla fino al 2030, con un ritocco verso l’altro dello stipendio (attualmente è di 3 milioni di euro, la richiesta potrebbe essere di 5). Probabile anche l’inserimento di una clausola rescissoria. Le parti si incontreranno presumibilmente durante la prossima sosta per le nazionali.

Buone notizie anche per il Milan, che dopo il derby vinto si troverà ad affrontare la Lazio in trasferta domenica prossima. Potrà farlo, forse, contando anche su Santiago Gimenez. Il centravanti messicano non vede il campo da fine ottobre ed è stato ai box per più di quattro mesi a causa di un grave e reiterato infortunio alla caviglia destra. Ora però il dolore sembra passato e l’ex giocatore del Feyenoord proprio questa settimana è tornato ad allenarsi in gruppo. L’obiettivo è essere convocato da Allegri per il match contro i biancocelesti per provare a giocare uno scampolo di partita.

Niente da fare invece per Evan Ferguson. L’attaccante della Roma è alle prese da diversi mesi con un problema alla caviglia che gli ha condizionato la stagione sin dall’inizio. In mattinata, l’attaccante irlandese è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo. Ferguson non rientrerà prima della fine del campionato e visto che il club giallorosso non ha intenzione di riscattarlo dal Brighton è molto probabile che la sua avventura con la maglia della Roma sia già giunta ai titoli di coda.

Luca Missori

