Italia con vista Irlanda del Nord: il gol diventa un problema

Tra quindici giorni il playoff, la nazionale azzurra arriva alla partita decisiva per la qualificazione al mondiale con un attacco in difficoltà, individuare chi possa trascinare la squadra diventa un rebus

Il 26 marzo l’Italia di Gennaro Gattuso si giocherà le ultime carte per non rimanere fuori la terza volta consecutiva da un mondiale. La semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord è un appuntamento da non fallire per poi andarsi a giocare tutto o in Bosnia o in Galles. Sta nascendo però un problema attacco per la nazionale italiana. Infatti guardando l’andamento nei club gli attaccanti azzurri stanno attraversando un momento non facile, salvo qualche eccezione. Chi possa segnare i gol decisivi diventa attualmente un rebus, anche se sappiamo che in partite del genere vengono fuori energie nascoste, soprattutto giocando davanti al pubblico amico, in questo caso della New Balance Arena di Bergamo.

Chi dovrebbe guidare l’attacco è Moise Kean. Il giocatore della Fiorentina, però, sta vivendo una stagione complicata, specchio della sua squadra che lotta clamorosamente per non retrocedere. Nelle ultime settimane sta anche combattendo con problemi fisici. Con il Parma domenica scorsa non era presente per un fastidio muscolare, Vanoli spera di riaverlo lunedì con la Cremonese. La speranza è che si rimetta in carreggiata nelle prossime due settimane. L’ultimo gol della Fiorentina in campionato è comunque opera sua due turni fa. Dopo di quello altrettante giornate in cui viola non sono riusciti a segnare. La sua forma rimane un interrogativo che lascia sulle spine.

Mateo Retegui è reduce da una doppietta nell’ultimo turno del campionato arabo. Il problema sta proprio qui. L’italo-argentino è stato discontinuo negli ultimi mesi. Quest’annata altalenante in un torneo non competitivo come quelli europei potrebbe avergli tolto il ritmo elevato di partite top. Bisogna vedere appunto in quale stato di forma arriverà all’appuntamento. Da non sottovalutare dunque l’alto livello emotivo della gara.

Poi c’è la sorpresa degli ultimi mesi. Gattuso punta molto su Pio Esposito, quello che sembra più predisposto al momento a giocare. Mente libera e sfrontatezza giovanile le sue armi vincenti. Attenzione però. Il rischio è quello che la pressione del match possa destabilizzarlo, come successo nel recente derby di Milano dove l’Inter si è affidata in toto a lui fallendo l’obiettivo. Un aspetto da migliorare questo ma che accadrà sicuramente vista la tenera età. Alla nazionale, però, servono prestazioni di livello subito. Giusto dargli tutta questa responsabilità? Un rischio che va comunque corso.

Chi invece dà più garanzie al momento è Gianluca Scamacca. L’andamento con l’Atalanta è molto positivo, nonostante la pesante debacle di ieri in Champions League. Unica incognita il fisico, se regge potrebbe essere lui a sorpresa la punta centrale a cui affidarsi inizialmente. Da verificare, invece, le condizioni di un suo compagno di squadra, Giacomo Raspadori, che va ad unirsi a chi non ha un grande stato di forma. L’infortunio che lo ha colpito nelle ultime settimane gli ha fatto perdere un po’ il ritmo. Resta comunque una freccia interessante nella faretra di Gattuso.

Infine ci sono quei nomi che stuzzicano e che potrebbero essere le sorprese viste le defaillance dei titolari. Nicolò Zaniolo è quello più suggestivo visto lo stato di forma, una scheggia impazzita da buttare dentro magari negli ultimi venti minuti. Poi ci sarebbe Domenico Berardi, l’usato sicuro, che sta trascinando il Sassuolo in un’altra stagione molto positiva.

Tanti gli interrogativi dunque per l’Italia, in attacco e non solo. A Gennaro Gattuso l’arduo compito di sciogliere i nodi, un’altra assenza dal mondiale sarebbe un disastro.

Glauco Dusso