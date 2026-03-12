Kone salta il Bologna, Mkhitaryan pensa al ritiro mentre le 6 inglesi in Champions League steccano l’andata degli ottavi di finale

Tempo di lettura 2 minuti

Il francese ha accusato un affaticamento muscolare e non scenderà in campo alle 18.45, l’armeno dell’Inter deve decidere cosa fare in futuro mentre nessuna squadra di Premier League ha vinto in UCL

La Roma perde Manu Kone. Il francese ha accusato un affaticamento muscolare e, a meno di clamorose sorprese, non verrà convocato per la partita contro il Bologna delle 18.45. Per sopperire all’assenza di Kone, Gasperini dovrebbe affidarsi ad El Aynaoui. Le condizioni dell’ex Borussia Monchengladbach verranno valutare nei prossimi giorni per capire se ci sarà nel big match contro il Como di questo weekend.

Il futuro di Mkhitaryan è tutt’altro che deciso. In estate l’Inter saluterà sicuramente Davide Frattesi e, forse, anche Hakan Calhanoglu ma anche la situazione dell’armeno è da definire. Mkhitaryan ha il contratto in scadenza a giugno e, nei prossimi mesi, dovrà decidere se continuare a giocare o se dire addio al calcio giocato. L’ex Roma ha 37 anni e la sua volontà sarà fondamentale nei prossimi mesi per capire cosa farà il prossimo anno.

Henrikh Mkhitaryan

L’andata degli ottavi di finale di Champions League 2025-26 lascerà brutti ricordi ai tifosi inglesi. Delle sei squadre qualificate, nessuna è riuscita a vincere la prima delle due partite di questo turno. Sconfitte cocenti per Liverpool, Tottenham, Manchester City e Chelsea rispettivamente contro Galatasaray (1-0), Atletico Madrid (5-2), Real Madrid (3-0) e Paris Saint-Germain (5-2). Pareggiano invece l’Arsenal e il Newcastle con il Bayer Leverkusen e il Barcellona per 1-1. In Champions League non bisogna mai dare nessuno per finito ma, dopo questi risultati, viene molto difficile pensare di vedere tutte e 6 le inglesi ai quarti di finale.

Real Madrid-Manchester City 3-0

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina