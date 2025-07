Mateo Retegui verso l’Arabia Saudita 

Tempo di lettura 1 minuto

Calciomercato senza freni. Una cessione record per l’Atalanta ed uno stipendio folle per il calciatore che nella prossima stagione vestirà la maglia dell’Al-Qadsiah

Un altro colpo al cuore per il calcio italiano. Il centravanti della Nazionale italiana, Mateo Retegui, attaccante dell’Atalanta e ultimo capocannoniere della Serie A, ha scelto di lasciare l’Italia per il club saudita Al-Qadsiah per cifre da capogiro. Al club nerazzurro andranno circa 67 milioni di euro, al calciatore intorno ai 20 milioni di euro l’anno compresi bonus con un contratto quadriennale. Il fuoriclasse italo-argentino era sotto i riflettori del calcio saudita già da inizio anno, aveva rifiutato un’offerta a gennaio per continuare a giocare in Europa. Manca solo l’ufficialità per formalizzare quello che sarebbe un colpo clamoroso in uscita per il club bergamasco e l’ennesimo schiaffo al calcio italiano.

Fonte foto: calcioatalanta.it

Silvana Perrini