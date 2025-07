Calciomercato: dopo David la Juventus punta Adeyemi per rinforzare l’attacco

Tempo di lettura meno di un minuto

L’attaccante del Borussia Dortmund non intende rinnovare il contratto con il club tedesco e potrebbe sbarcare in Serie A già nelle prossime settimane, si raffredda la pista Sancho

Dopo l’acquisto di Jonathan David la Juventus non intende fermarsi. Anzi, il club bianconero punta a rinforzare ancora di più il reparto offensivo. La Juve è interessata anche a Karim Adeyemi. L’attaccante classe 2002 ha ancora due anni di contratto con il club giallonero ma all’orizzonte non si profila nessun rinnovo. Il suo arrivo a Torino è possibile, per lui però il Borussia chiede non meno di 45 milioni di euro. La dirigenza bianconera vuole sfruttare gli ottimi rapporti con la società tedesca per provare ad abbassare questa cifra e nel frattempo sembra avere accantonato, almeno per il momento, la pista Sancho.

Luca Missori

(Fonte immagine: ThePlayOffs.News)