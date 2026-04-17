Social&Calcio – Ospite Massimo Caputi

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Il noto volto del giornalismo sportivo italiano è stato l’ospite della settimana, mentre l’argomento che abbiamo voluto affrontare ci ha portato a riflettere sugli switch mentali, dal dove arrivano e a cosa portano, se possono essere frutto di una decisione immediata oppure di una crescita lenta e silenziosa

La vita ci porta ad affrontare degli switch mentali, dei quali spesso nemmeno ci rendiamo conto, le esperienze ci fanno cambiare e il cambiamento a volte può essere effettivamente rapido ed immediato, mentre in altre situazioni può essere lento nel costruire dentro di noi un’idea diversa, un nuovo modo di pensare, di valutare i comportamenti, ma poi arriva quel fatidico momento della svolta in cui avviene proprio un mutamento che ci fa apparire quella che un tempo era considerata una novità, come invece la normalità che diviene poi consuetudine. Una svolta può, spesso, risultare necessaria, indispensabile, soprattutto in quelle situazioni in cui il nostro modo di essere ci porta sofferenza e allora subentra la necessità di “switchare“, modificare dei comportamenti, dei punti di vista, lasciare anche libera la nostra mente di lavorare per aiutarci ed indicarci una nuova strada. Qui il video per goderti l’approfondimento completo:Gli switch mentali come e perché accadono?

L’ospite di questa settimana è stato Massimo Caputi che potremmo definire, senza timore di smentita, la voce pacata, equilibrata del calcio italiano! Abbiamo ritenuto doveroso iniziare con un abbraccio affettuoso nei confronti di Massimo per la recente perdita della sua consorte, la cara Roberta. Naturalmente, come d’abitudine, gli abbiamo chiesto un parere sull’argomento della settimana, domandandogli se ci sia stato anche nella sua vita un vero e proprio cambio di rotta, cosa che ci ha confermato, raccontandoci di come, da ragazzo, ambiva a diventare giudice, ma poi, anche attraverso la passione per la musica ed il suo inizio in radio come DJ, ha avuto l’opportunità di fare le radiocronache calcistiche per Roma e Lazio e quello è sicuramente stato il vero e profondo punto di svolta nella sua vita e per la sua futura carriera. Chiaramente ad un giornalista sportivo, telecronista e conduttore televisivo non potevamo esimerci dal chiedere anche un parere sul come sia cambiata la comunicazione nel tempo, ma anche sulla nazionale e sul sistema calcio italiano e Caputi è stato schietto e diretto, ma anche chiaro e pacato come suo solito, ma vieni a vederlo ed ascoltarlo: Massimo Caputi ospite al podcast Social&Calcio

Fonte foto: play.rtl.it; passionedelcalcio.it

Luigi A. Cerbara