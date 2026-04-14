Il Ghana ufficializza Carlos Queiroz come nuovo CT, Pisilli in dubbio per l’Atalanta, Sarri può lasciare la Lazio

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L’allenatore portoghese a 73 anni parteciperà al suo quinto mondiale, i due centrocampisti giallorossi provano a recuperare per la Dea, il tecnico napoletano incerto sulla sua permanenza in biancoceleste

Per affrontare il prossimo campionato del mondo il Ghana ha deciso di affidarsi ad uno specialista della competizione: Carlos Queiroz. L’allenatore portoghese ha già guidato la nazionale del suo paese d’origine al mondiale del 2010 e poi anche l’Iran nelle rassegne iridate del 2014, del 2018 e del 2022. In carriera poi ha allenato anche altre Nazionali quali Emirati Arabi Uniti, Sud Africa, Colombia, Egitto, Qatar e Oman. Ora è il turno della selezione ghanese, che ha deciso di esonerare il CT Otto Addo due settimane fa dopo la sconfitta in amichevole per 2-1 contro la Germania. Queiroz ed il Ghana se la vedranno con Inghilterra, Croazia e Panama nel Gruppo L della Coppa del Mondo organizzata da Stati Uniti, Messico e Canada.

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Continua invece l’emergenza infortuni in casa Roma. Se da un lato Gianluca Mancini sembra guarito dalla lesione all’adduttore rimediata contro l’Inter, dall’altro Manu Konè continua ad essere indisponibile ed in giornata si è fermato anche Niccolò Pisilli. Il centrocampista romano infatti ha accusato una distorsione alla caviglia durante l’allenamento odierno. Niente di grave sembrerebbe, ma la sua presenza contro l’Atalanta ora è in dubbio. Il giocatore francese al contrario non tornerà a disposizione di Gasperini prima di inizio maggio, quando dovrebbe rientrare anche Paulo Dybala. Finale di stagione in apnea per i giallorossi.

Kone

(Fonte immagine: AllRoma.it)

Infine, una notizia riguardante la Lazio. Dopo la sconfitta di ieri sera contro la Fiorentina, si è tornato a parlare del futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico napoletano è molto legato all’ambiente ed alla piazza biancoceleste ed ha un contratto che scade nel 2028, ma il rapporto ormai sempre più logoro con Claudio Lotito potrebbe spingerlo altrove al termine della stagione. Una delle opzioni sul tavolo potrebbe essere proprio la Viola, che al termine del campionato dovrebbe risolvere il contratto di Paolo Vanoli. In ogni caso, le prossime settimane saranno decisive per conoscere definitivamente il futuro dei due allenatori.

Sarri

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)