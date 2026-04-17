Si salvi chi può: la lotta per rimanere in Serie A entra nella sua fase clou

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Dal più avvantaggiato Cagliari alle quasi spacciate Verona e Pisa, fino ad arrivare a Cremonese e Lecce. Gli ultimi 540′ decreteranno le squadre che non resteranno più in massima serie

Sei giornate alla fine, 540′ ancora da giocare: tutto o quasi è ancora possibile. Insomma, l’ormai classica saga del “salvi chi può” è arrivata al suo periodo più caldo e delicato. Cinque squadre relativamente in corsa: il Cagliari, 33 punti e a +6 dal terzultimo posto, Cremonese e Lecce, entrambe appaiate a 27 punti, e poi Verona e Pisa, che con 18 punti in cascina sono praticamente quasi condannate. Ma si sa il calcio non è una scienza esatta e in campo le partite bisogna giocarle.

Cagliari, occhio al calendario

Quella che sta messa meglio di tutti è sicuramente la squadra di Fabio Pisacane. Il Cagliari, non solo delle 5 in lotta ha l’organico migliore, ma, allo stesso tempo, ha una posizione molto vantaggiosa di classifica, visti i 6 punti di distanza dalla coppia Lecce e Cremonese. Ma occhio al calendario. Nelle ultime sei partite, gli isolani dovranno giocare contro Inter (questa sera), Atalanta (nel prossimo turno) e Milan (all’ultima giornata). In mezzo, partite sulla carta abbordabili contro Bologna, Udinese e Torino. Palestra e soci dovranno tenere la barra dritta e non pensare che sia già tutto finito. I sardi hanno bisogno di 9-10 punti per l’aritmetica, fermo restando che Lecce e Cremonese debbano fare filotto.

Lecce e Cremonese: la vera bagarre

Con molta probabilità le due vere protagoniste della saga del “Salvi chi può” sono e saranno appunto Lecce e Cremonese. Entrambe sono appaiate al terzultimo posto in classifica con 27 punti all’attivo. Sia i salentini che i lombardi, nell’ultimo turno, hanno perso rispettivamente contro Bologna e Cagliari. Ma da ora in avanti i bonus sono terminati. L’imminente giornata numero 33 vedrà la squadra di Di Francesco sfidare la Fiorentina al Via del Mare; mentre quella di Giampaolo se la vedrà allo Zini con il Torino. Due partite, sulla carta, accessibili. Sia la Viola – ormai salva visto il +8 – che il Toro non hanno nulla da chiedere al campionato. Il calendario sorride al Lecce, che, a parte il match contro la Juventus alla terzultima giornata, dovrà giocare contro Verona, Pisa, Sassuolo e Genoa. Molto più complicato, invece, quello della Cremonese, che dopo il Torino affronterà in sequenza: Napoli, Lazio, Pisa, Udinese e Como. La sensazione è che sarà testa a testa fino all’ultima partita.

Le quasi spacciate Verona e Pisa

Quel quasi è d’obbligo, appunto perché, come detto in precedenza, il calcio non è una scienza esatta. Verona e Pisa sono rispettivamente penultima e ultima con 18 punti all’attivo. Il loro è stato un campionato molto complicato, con due avvicendamenti in panchina – l’Hellas è passato da Zanetti a Sammarco e il Pisa da Gilardino a Hiljemark – e con evidenti problemi offensivi. Dopo il Lecce, Verona e Pisa hanno l’attacco peggiore del torneo (23 gol). Insomma, la salvezza è ad oggi quasi un’utopia, anche perché servirebbe un super filotto per entrambe e un “suicidio” calcistico di Lecce e Cremonese. Guardando al calendario, il Pisa dovrà giocare contro Genoa, Parma, Lecce, Cremonese, Napoli e Lazio. Il Verona, invece, avrà una sestina di partite ultrà-complicata: Milan, Lecce, Juventus, Como, Inter e Roma. Insomma, la corda sia per l’Hellas che per il Pisa si sta per spezzare.

Sandro Caramazza

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