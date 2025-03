Fiorentina-Juventus, lo striscione viola diventa un caso: interpellate Figc e Lega Serie A

Tempo di lettura 1 minuto

Il match di domenica è finito 3-0 a favore della squadra di Raffaele Palladino, m,, prima del match, la curva Fiesole ha mostrato una coreografia con scritto “Juve m****”. Al club bianconero non è piaciuta

La Fiorentina ha dominato la partita contro la Juventus, concludendo il match con un convincente 3-0. Secondo risultato negativo di fila pesante per la formazione di Thiago Motta, che sette giorni prima aveva beccato quattro gol in casa dall’Atalanta. Oltre al risultato sul campo, la partita è stata segnata anche dalla coreografia controversa della Curva Fiesole. Uno striscione con l’insulto “Juve M****” è stato esposto in modo evidente, attirando critiche e aprendo un dibattito sull’uso di tali espressioni negli stadi. Coreografia che non è piaciuta alla società bianconera. Infatti, il club ha deciso di rivolgersi a Figc e Lega Serie A per chiedere un chiarimento e alla Questura di Firenze per individuare i responsabili. In Lega è stata manifestata già la solidarietà alla società bianconera che ora si aspetta una risposta anche dal Giudice Sportivo di Serie A.

Sandro Caramazza

Fonte foto: tutto Napoli