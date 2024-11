Maledizione Real Madrid: stagione finita per Eder Militao, Rodrygo si ferma di nuovo

Tempo di lettura 1 minuto

Match di campionato funesto per i blancos che dopo Carvajal perdono per il resto della stagione anche il difensore brasiliano mentre l’attaccante starà fermo almeno un mese

Il Real Madrid di sabato salverà soltanto la vittoria 4-0 contro l’Osasuna. Per il resto due brutte notizie dall’infermeria, conseguenza proprio del match di campionato. In ordine cronologico ecco prima l’infortunio di Rodrygo che lascia il campo anzitempo per un nuovo guaio muscolare. L’attaccante esce in lacrime con una sospetta lesione al retto femorale, si teme almeno un mese di stop. Dopo di lui tocca allo sfortunato Eder Militao che dopo il grave infortunio dello scorso anno esce dal campo urlante per l’ennesima torsione innaturale del ginocchio. Rottura del crociato anteriore e dei menischi della gamba destra, stagione ovviamente finita per lui. Squadra di Ancelotti che dopo Carvajal perde anche il centrale carioca per tutto l’anno. Quello del difensore va ad aggiungersi alla lista dei gravi infortuni che hanno funestato l’Europa calcistica negli ultimi mesi. L’ultimo Mauro Icardi pochi giorni fa. In bocca al lupo a tutti per un pronto ritorno sui campi di gioco.

Glauco Dusso