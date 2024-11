Il Manchester City cade ancora: Guardiola per la prima volta perde 4 gare consecutive

Tempo di lettura 1 minuto

A Brighton i citizens escono sconfitti per la quarta gara di fila in tutte le competizioni, non succedeva dal 2006 al club, mai accaduto al tecnico spagnolo

Un irriconoscibile Manchester City arriva alla sosta con le ossa rotte. Mai vista così in difficoltà la squadra di Pep Guardiola. Sabato pomeriggio contro il Brighton dopo il vantaggio di Haaland è arrivata la rimonta della squadra di casa con conseguente seconda sconfitta consecutiva in Premier League, la quarta se consideriamo tutte le competizioni. Prima di questo in campionato era arrivato lo stop con il Bournemouth. I citizens, inoltre, avevano già perso in coppa di Lega contro il Tottenham e in Champions League con il rovinoso 4-1 subìto dallo Sporting Lisbona. Un evento che a Manchester, sponda City, non si registrava dal 2006. Se invece consideriamo la carriera di Guardiola ci troviamo di fronte ad un inedito. Tra Barcellona, Bayern Monaco ed esperienza inglese non era mai successo che una squadra guidata dal mister spagnolo perdesse quattro volte consecutive. Un record di cui avrebbe fatto sicuramente a meno. Solo nella stagione 14/15 ne erano arrivate tre quando allenava in Germania. Dopo la sosta vedremo se le cose saranno cambiate.

Glauco Dusso