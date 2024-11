Clamoroso in Spagna, il Var annulla un gol regolare a Lewandowski

Tempo di lettura 1 minuto

Episodio del tutto singolare e anche per via di questa scelta completamente sbagliata il Barcellona ha perso sul campo della Real Sociedad

Non solo nella nostra Serie A si discute sull’utilizzo del Var, come è normale che sia, ma quanto accaduto in Real Sociedad-Barcellona di ieri ha dello sconcertante. I ragazzi di Hansi Flick passano in vantaggio con il solito Robert Lewandowski ma, dopo aver convalidato il gol, il Var annulla il tutto per fuorigioco. Niente di strano fin quando non viene mostrata l’immagine del fuorigioco automatico che dimostra l’errore clamoroso: il piede in offside non è dell’attaccante polacco ma bensì del difensore della Real Sociedad. In seguito il Barcellona subirà il gol del definitivo 1-0 ma è impensabile avere una svista del genere con tutta la tecnologia a disposizione. In questi casi ha pienamente ragione Alessandro Nesta, allenatore del Monza, che in una recente conferenza stampa ha dichiarato che se il Var viene utilizzato in questa maniera tanto vale toglierlo e giocare senza.

Fonte foto: it.besoccer.com

Davide Farina