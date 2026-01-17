Lutto in casa Fiorentina: morto Rocco Commisso, era malato da tempo

Tempo di lettura 3 minuti

Il presidente della Viola si è spento nella notte italiana del 17 gennaio, all’età di 76 anni, aveva acquistato il club toscano nel 2019

Dopo la scomparsa di Joe Barone nel marzo del 2024, un altro lutto ha colpito la Fiorentina. Nella notte tra venerdì e sabato infatti è venuto a mancare anche il presidente Rocco Commisso. Era malato da tempo e risiedeva a New York, dove viveva insieme alla sua famiglia. Il club toscano, anche per rispettare la profonda passione calcistica del suo patron, non ha chiesto il rinvio del match contro il Bologna ed anzi è riuscito ad ottenere una vittoria per 2-1 in trasferta molto importante in ottica salvezza. Neanche a dirlo, una vittoria con dedica speciale al suo presidente.

Rocco Commisso, oltre che grande appassionato di calcio, era un imprenditore italoamericano di successo. Nato in Calabria, precisamente a Marina di Gioiosa Ionica, il 25 novembre del 1949, il piccolo Rocco si trasferisce a 12 anni negli Stati Uniti seguendo suo padre. Vive prima in Pennsylvania e poi a New York, studiando Ingegneria industriale alla Columbia University. Dopo la laurea, un master in economia alla Business School della Columbia che dà il via alla sua carriera imprenditoriale.

Il successo arriva nel settore delle telecomunicazioni, come vice presidente esecutivo della Cablevision e poi come fondatore di Mediacom. La passione per il calcio però non lo abbandona mai e lo porta ad acquistare la quota di maggioranza dei New York Cosmos nel 2017. La nostalgia dell’Italia è forte e due anni dopo, il 6 giugno del 2019, Commisso rileva la Fiorentina dalla famiglia Della Valle per una cifra intorno ai 170 milioni di euro. Subito entra nel cuore dei tifosi viola: “Chiamatemi Rocco, sono uno di voi”. Il suo sogno è quello di riportare a Firenze un trofeo che manca dal 2001.

Rocco Commisso insieme a Joe Barone

Non ci è riuscito, ma ci è andato molto vicino. Sia in Conference League (per due anni di fila) che in Coppa Italia, la Fiorentina si è arresa in finale ad un passo dal traguardo. Nonostante la mancanza di trofei però, la Viola nelle ultime stagioni era tornata competitiva anche e soprattutto grazie agli investimenti di Commisso. Il magnate italoamericano lascia in eredità uno dei centri sportivi più grandi e all’avanguardia d’Europa, il Viola Park. Nei mesi passati, Commisso ha sempre smentito le voci di una cessione del club toscano. Nei prossimi tempi, dopo il doveroso ultimo saluto, sarà la sua famiglia a decidere il da farsi sul futuro della Fiorentina.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)