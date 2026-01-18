Johara Cornacchia: “Annalisa è un’artista straordinaria”

Tempo di lettura 2 minuti

La ballerina ci ha raccontato del suo percorso spaziando poi sui suoi gusti musicali e sulla Nazionale italiana

Abbiamo avuto il piacere di interagire con la ballerina Johara Cornacchia che fa parte del corpo di ballo di Annalisa.

Ci racconti il percorso della tua carriera?

Avevo partecipato in qualità di ballerina ad un casting a Milano per entrare nel corpo di ballo di Annalisa ma senza nessun esito positivo. Successivamente una ballerina non ha potuto più proseguire e mi hanno contattata e ho preso parte al Tour di Annalisa. Insegno hip hop coreografico, da quando avevo 19 anni, e heels. Ora sono socia con la mia ex insegnante in questa scuola che sta a Treviglio in provincia di Bergamo. Ho studiato danza sia a Los Angeles che a Londra e ho partecipato ad alcuni video clip e ho preso parte a diverse esibizioni.

Hai una fonte di ispirazione?

La coreografa e ballerina Diana Matos, ci siamo incrociate sia in Italia che negli Usa. Sta portando una ventata di novità.

I tuoi gusti musicali?

La musica R&B, Chris Brown, Justin Timberlake e Alicia Keys sono i miei artisti preferiti. In Italia il genere musicale che prediligo è ciò che crea Annalisa. E’ un’artista talentuosissima, per me è fantastico poter far parte del suo corpo di ballo. Varia tra melodico, dance-pop e sonorità elettroniche anni ’80. Ad Amici tifavo per lei e avrebbe meritato la vittoria finale.

Chi è per te Annalisa?

Sono entrata in contatto con lei diversi anni fa, nel 2019 ero già stata una sua ballerina per il brano frizzante Avocado toast.

Annalisa possiede un carattere dolce, è gentilissima, attenta ai dettagli e molto riservata. E’ un’artista estremamente professionale, impeccabile, è straordinaria. Ha la capacità di mantenere le prestazioni ad un livello sempre altissimo! E’ incredibile!

I tuoi progetti più imminenti?

Porto sempre avanti l’insegnamento e ho diverse situazioni in atto che ancora non posso svelare…

Ti piace seguire la Nazionale italiana, ritieni che riuscirà a qualificarsi per il prossimo Mondiale?

Sì mi piace vedere le partite degli azzurri, spero che finalmente possiamo tornare a partecipare ad un Mondiale!

Stefano Rizzo