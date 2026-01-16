l’Inter, proiettata al futuro, sogna Nico Paz. Douglas Costa torna in Italia! Andrej Kostic potrebbe essere un nuovo attaccante del Milan

Tempo di lettura 3 minuti

La squadra nerazzurra pensa già al calciomercato della prossima estate e punta gli occhi sul talento argentino del Como. Il brasiliano ha firmato con il ChievoVerona, convinto da Mario Balotelli come da ammissione del presidente della società veneta Pietro Laterza. Il gioiellino montenegrino del Partizan Belgrado viene definito come il nuovo Vlahovic

Nello studio progettuale dell’Inter del futuro c’è sicuramente la sezione “ringiovanimento del parco giocatori” e, associando la cosa a parametri da Inter, quali il tasso tecnico, la personalità, la duttilità, uno dei nomi sul taccuino societario è quello di Nico Paz. Il talento argentino, però, è comunque un affare complicato, non solo per motivi legati al Como, ma soprattutto perché rimane un calciatore in orbita Real Madrid che lo ha legato a se a doppio filo, grazie ad una clausola di “recompra” che riguarda il suo contratto. La strategia per arrivare a lui quindi non è semplice e bisogna assolutamente pesare ogni passo, ma l’Inter lo monitora da tempo e il progetto è quello di portarlo in nerazzurro!

Douglas Costa torna nel bel paese per giocare in Serie D, al ChievoVerona. La sua avventura però è destinata a continuare altrove, infatti vestirà la maglia della squadra veronese soltanto per sei mesi, dopodiché volerà negli Emirati Arabi per indossare la casacca dell’Al-Ettifaq insieme a Mario Balotelli, colui che avrebbe il merito di aver convinto Costa a giocare sino a fine stagione nel Chievo. Certamente però non una parte da comprimario deve essere stata quella di Pietro Laterza, presidente del Club clivense, così come dell’Al-Ettifaq. Douglas potrebbe giocare già la prossima partita di Sedie D, contro il Milan Futuro.

Dal Milan Futuro al futuro del Milan il passo è breve, la società meneghina sarebbe a caccia di Andrej Kostic, talento montenegrino, punta centrale del Partizan Belgrado che proprio oggi compie 19 anni (16 gennaio 2007). Fisico imponente con il suo 1,88, con già all’attivo l’esordio in nazionale maggiore. I rossoneri lo seguono da tempo e la trattativa ha già vissuto alcune fasi iniziali che però non hanno avvicinato le parti. Il Milan ha offerto 4,5 milioni con l’aggiunta di alcuni bonus, mentre il Partizan non intende cederlo per meno di 12 milioni. La strada per arrivare a Kostic, paragonato a Vlahovic, è ancora lunga ma non è detto si arrivi ad un accordo già per gennaio come vorrebbe il club milanese.

