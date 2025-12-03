Parla l’agente di Gimenez, Frattesi e la forte idea Napoli. Record Haaland

Tempo di lettura 2 minuti

L’entourage dell’attaccante messicano ha confermato la sua permanenza al Milan, il centrocampista dell’Inter potrebbe lasciare Milano a gennaio, mentre il gigante norvegese entra nella storia della Premier League

Santiago Gimenez piace a diversi club della Premier League, ma non c’è alcuna intenzione di lasciare il Milan. Parola dell’agente dell’attaccante messicano, Rafaela Pimenta. Il giocatore, attualmente ai box per infortunio, non sta disputando una grande stagione in rossonero. Sono 0 i gol segnati in campionato, con l’unico timbro stagionale arrivato ai sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Lecce. L’ex Feyenoord piace a club come Sunderland e Brentford; mentre in Turchia si è fatto avanti il Fenerbahce, ma ad oggi dovrebbe rimanere a Milano.

Sull’altra sponda del naviglio, sta trovando non poche difficoltà in questa stagione, Davide Frattesi. Il centrocampista di Fidene non ha avuto un grande minutaggio con Cristian Chivu e a gennaio si caldeggia l’ipotesi di un suo addio dall’Inter. Su di lui c’è forte il Napoli. Antonio Conte, a centrocampo, ha gli uomini contati, viste le lunghe defezioni dei vari Anguissa, Gilmour e De Bruyne. Frattesi, centrocampista dinamico e di inserimento, è il primo nome nella lista del DS Manna. Da capire se l’Inter a gennaio deciderà di privarsi di lui, cedendolo ad una diretta concorrente per lo scudetto.

L’uragano Erling Braut Haaland continua a seminare panico in Premier League. Il norvegese ha staccato un altro record diventando il giocatore più veloce a raggiungere quota 100 gol nel massimo campionato inglese. Ben 100 gol in 111 partite, superato il precedente record che apparteneva ad un mito del calcio britannico come Alan Shearer: 100 gol in 124 partite. Haaland raggiunge tale traguardo nella pirotecnica serata del Craven Cottage di Londra, dove il Manchester City ha vinto per 5-4 contro il Fulham. Il norvegese ha messo a referto un gol, un assist e ha colpito due pali.

