Lungimiranza e ambizione: il Como spaventa la Serie A

I lariani hanno già speso tantissimo in questa finestra estiva di calciomercato e Cesc Fabregas è pronto a far sognare i tifosi

Competenza, ambizione, lungimiranza: questi tre aggettivi calzano a pennello con una nuova e intrigante realtà del calcio nostrano, ossia il Como dei fratelli Hartono e del presidente Suwarso. Como presto verrà considerata non solo per i meravigliosi versi manzoniani e per quella cittadina romantica in riva al Lago, ma anche per il calcio a certi livelli e per il modo di fare calcio. All’11 luglio, la società lariana è il club che ha speso di più in Serie A, quasi 100 milioni investiti, e occhio a come sono stati spesi questi bei soldoni. Praticamente l’unica eccezione è Luca Mazzitelli e lo sarà Alvaro Morata, per il resto il club ha investito sui giovani.

Insomma, all’11 luglio il Como ha già l’organico pronto per la stagione che verrà. A differenze di diverse big che sono ancora un cantiere aperto.

In casa Como tre super conferme: Fabregas, Paz e Diao

Tre grandi conferme: Cesc Fabregas, Nico Paz e Assane Diao. Il primo, l’allenatore, ha deciso di rimanere a Como, nonostante le avances dell’Inter, intenzionata ad affidargli la panchina vicecampione d’Europa dopo l’addio di Simone Inzaghi, ma il progetto Como e le ambizioni lariane hanno convinto Cesc a continuare il suo percorso, anziché iniziarne un altro daccapo, seppur in un club con un blasone ovviamente maggiore. Se la conferma di Fabregas è praticamente un acquisto in panchina, quelle di Paz e Diao sono due acquisti in campo e che acquisti. L’argentino, almeno per un altro anno, rimarrà a Como, con il Real Madrid che ha deciso di non contro-riscattare il fantasista per 9 milioni di euro. Stessa cosa Diao, che a gennaio ha spaccato la Serie A segnando otto gol in 15 partite. Insomma, a Como si fa calcio. Un monito per tutta la Serie A.

Sandro Caramazza

