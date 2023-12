Luigi Milan: l’uomo che per primo rese grande il calcio italiano in Europa

Luigi Milan: l’uomo che per primo rese grande il calcio italiano in...

L’ex attaccante, tra gli altri, di Fiorentina e Atalanta è venuto a mancare venerdì scorso a pochi giorni dal suo ottantaseiesimo compleanno, con la Viola fu decisivo nella prima storica vittoria in Coppa delle Coppe

È una perdita che fa male, non solo alla città di Firenze ma a tutta l’Italia. Lo scorso venerdì si è spento Luigi Milan, ex calciatore ed allenatore italiano. Avrebbe compiuto 86 anni un paio di giorni dopo, il 10 dicembre. Nato a Mirano, vicino Venezia, è cresciuto calcisticamente in Veneto esordendo tra i professionisti nel 1956 proprio con la formazione lagunare.

Milan in carriera ha indossato anche altre maglie: quella dell’Udinese, del Catania, del Pontedera, del Rovigo e quella dell’Atalanta. Nella Dea militò per sei stagioni (dal 1963 al 1969), di gran lunga la sua avventura più longeva. In termini di qualità però la sua esperienza migliore fu senza dubbio quella con la Fiorentina.

Ci giocò dal 1960 al 1962, non segnò molto, ma il peso specifico dei suoi gol fu incalcolabile. Milan infatti fu protagonista assoluto del trionfo della Viola in Coppa delle Coppe nel 1961 contro i Glasgow Rangers: doppietta in Scozia nella gara d’andata della finale e gol anche al ritorno. Un triplo sigillo che gli valse il soprannome “Leone di Ibrox” e che regalò non solo alla Fiorentina, ma anche a tutto il calcio italiano, il primo trofeo continentale della propria storia. Sempre in quella stagione, il bomber viola mise la firma anche sulla vittoria in Coppa Italia per 2-0 contro la Lazio. Un’annata indimenticabile.

Milan, ritiratosi dal calcio giocato nel 1972 dopo 219 presenze in Serie A, è stato anche allenatore, dal 1973 al 1990. Ha iniziato guidando l’Olbia, proseguendo poi con Prato, Massese, Città di Castello, Cerretese, Potenza e Rondinella. I suoi funerali si sono tenuti lo scorso sabato a Firenze, presso la chiesa dei Sette Santi. Un’intera città ad omaggiare un giocatore che ha reso grande il calcio italiano in Europa prima di tutti gli altri.

Tutta la redazione si unisce al dolore per la sua dipartita, ciao Luigi!

Luca Missori

