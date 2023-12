Analisi sulle avversarie degli azzurri nel gruppo B ad Euro 2024

Tempo di lettura 3 minuti

L’Italia debutterà il 15 giugno alle ore 21 contro l’Albania a Dortmund, poi il 20 sarà la volta della Spagna a Gelsenkirchen alle ore 21, infine il 24 gli uomini del ct Spalletti sfideranno la Croazia sempre alle ore 21 a Lipsia

Sapevamo che partendo dalla quarta fascia saremmo stati inseriti in un girone impegnativo e così è stato. Poteva andare meglio, peggio, ha poca importanza perchè se si vuole essere protagonisti si deve avere la mentalità vincente contro qualsiasi avversaria.

Andiamo nel dettaglio a scoprire le tre avversarie della Nazionale italiana inserite nel raggruppamento B:

Spagna: Ad Euro 2020 il cammino degli spagnoli si è fermato in semifinale proprio contro l’Italia, perdendo ai rigori. Insieme alla Germania è in testa nell’albo d’oro di questo torneo con 3 successi. Il ct de la Fuente punterà su Unai Simon per difendere la porta, in difesa grande esperienza con Carvajal, Navas, Inigo Martinez, poi ci sono dei pilastri come Pau Torres, Le Normand, Gayà e il giovane promettente Balde; il centrocampo sarà orfano di Gavi per infortunio ma il livello resta alto con Pedri, Dani Olmo, Rodri, Fabian Ruiz; in attacco c’è il capitano Morata e la giovanissima stellina sedicenne del Barça Lamine Yamal. E’ una Nazionale temibilissima che punterà a vincere il titolo.

Croazia: E’ una Nazionale che si è espressa meglio nei Mondiali piuttosto che negli Europei dove si è spinta massimo fino ai quarti di finale. Agli ordini del ct Dalic c’è una generazione esperta, Livakovic tra i pali, Gvardiol, lui è giovane ma già vanta diversa esperienza, a guidare la difesa; il trio di centrocampo insesauribile è composto dal capitano Modric, Brozovic e Kovacic, peserà l’assenza per infortunio di Perisic; l’attacco è il reparto più carente con i vari Petkovic, Budimir, Kramaric che non sono di primo livello. La Croazia comunque cercherà di portare a casa il primo successo della propria storia dopo un secondo e due terzi posti ai Mondiali e un secondo posto in Nations League.

Albania: Sarà la seconda volta che parteciperà ad un Europeo dopo il 2016, quella Nazionale era guidata dal ct Gianni De Biasi. Ora a sedere sulla panchina albanese è Sylvinho. Lo zoccolo duro dei giocatori gioca in serie A: Berisha (Empoli) in porta, Hysaj (Lazio), il capitano Djimsiti (Atalanta), Ismajli (Empoli) in difesa; a centrocampo Bajrami (Sassuolo), Ramadani (Lecce), Asllani (Inter); l’attacco potrebbe essere il punto debole visto che ci sono giocatori che militano in squadre modeste. Dobrebbe essere la cenerentola del gruppo ma come sappiamo nel calcio la palla è rotonda e può sempre succedere di tutto.

Passano agli ottavi di finale le prime due e le le migliori quattro tra le terze classificate dei sei gironi.

Fonte foto: Ansa.it

Stefano Rizzo