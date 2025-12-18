Le ultime verso Napoli-Milan, Dovbyk salterà Juve-Roma mentre l’Inter vuole interrompere il prestito di Valentin Carboni

Tempo di lettura 1 minuto

Questa sera si giocherà la prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025 tra i rossoneri e i partenopei. L’attaccante ucraino continua a svolgere allenamenti personalizzati e i nerazzurri, visto il poco minutaggio, richiameranno il trequartista argentino dal Genoa

Questa sera andrà in scena la prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025 tra Napoli e Milan. Antonio Conte pensa a Di Lorenzo in difesa con Politano esterno di centrocampo mentre in attacco dovrebbe scegliere Elmas con la panchina iniziale di Lang. Torna titolare Stanislav Lobotka che comporrà il centrocampo napoletano assieme a Scott McTominay. Allegri, viste le assenze di Leao e Gabbia (il portoghese non ha recuperato dall’infiammazione all’adduttore mentre il difensore non è proprio partito per l’Arabia Saudita), punta su Nkunku e De Winter. Luka Modric e Davide Bartesaghi dovrebbero riposare con le titolarità di Jashari ed Estupinan.

Artem Dovbyk non ci sarà contro la Juventus. L’ucraino, fermo da inizio novembre per una lesione muscolare, non ha ancora recuperato e ha svolto un allenamento personalizzato anche nella giornata di oggi. Considerando che resta solo la sessione di domani, è molto improbabile pensare di vedere Dovbyk nella lista dei convocati di Gasperini.

L’Inter ha deciso di interrompere il prestito di Valentin Carboni al Genoa. L’argentino non sta trovando il minutaggio sperato in estate (15 presenza di cui solo 6 dall’inizio) e, nel mercato di gennaio, tornerà a Milano in attesa di partire nuovamente in prestito. I nerazzurri dovranno essere bravi nel trovare una squadra realmente interessata a Carboni e alla sua crescita.

