4 nuove redattrici in Passione del Calcio

Tantissime novità in arrivo con la speranza di rafforzare ulteriormente il legame che ci unisce a voi utenti

Da lunedì 10 marzo inizierà un nuovo capitolo per il nostro progetto editoriale Passione del Calcio: quattro nuove redattrici entreranno in redazione, nella nostra oasi felice, nella nostra ‘famiglia’.

Abbiamo voluto fortemente riavere un punto di vista femminile all’interno della nostra redazione. Siamo sicuri che una ventata di aria nuova, frizzante, giungerà anche nei vostri pc e nei vostri cellulari. Nell’ultimo mese abbiamo selezionato diversi cv, effettuato tanti colloqui e il nostro ringraziamento va a tutte le ragazze, le donne che hanno mostrato grande interesse verso il nostro progetto ma che, almeno per il momento, non faranno parte del nostro staff. Auguriamo a loro di intraprendere altri percorsi nuovi ricchi di soddisfazioni. Ringrazio molto il nostro Capo Redattore Luigi Cerbara il quale ha svolto un lavoro encomiabile durante questa selezione.

A breve vogliamo lanciare nuovi format social, abbiamo il desiderio di creare un legame con il nostro pubblico sempre più diretto e coinvolgente. Un legame basato come sempre sulla passione. La passione è irrefrenabile, unisce ed è ciò che mi ha spinto a creare questo progetto nel 2013. Grazie a questa passione vivo esperienze pazzesche, ho la possibilità di donare emozioni ai miei redattori e ai miei utenti.

Sono da sempre un battitore libero, fuori dagli schemi ovvero cerco di assecondare il più possibile la mia natura in un mondo, anche quello giornalistico, che invece è estremamente omologato. Risultato finale? Vi offriamo un giornalismo basato sulla verità, sulla qualità e sulla… passione naturalmente!

Scopriamo chi sono le 4 nuove redattrici:

Giulia Citterio: il calcio è da sempre il filo conduttore della mia vita. Innamorata dell’Inter fin da bambina, ho imparato a vivere ogni stagione con passione, tra esultanze indimenticabili e sconfitte che insegnano più di mille parole. Per me il calcio non è solo un gioco, ma emozione pura, identità e appartenenza. Per questo motivo sono entusiasta di far parte di una redazione che condivide questi valori, raccontando il calcio con autenticità e passione!

Daniela Fazzolari: il mio raggio d’azione è in campo attoriale ma il mio primo fuoco è da sempre la mia squadra del cuore…e il cuore si sa…è di colore granata! Ho sempre seguito il calcio anche grazie a mio papà che è stato un arbitro. Grazie a Stefano Rizzo e alla sua grande competenza giornalistica ho aderito con entusuasmo al progetto di questo bel gruppo con l’augurio di portare un “tono artistico” a supporto della formidabile squadra di “Passione del Calcio”.

Lavinia Saccardo: amo il calcio da quando sono piccola. L’essere lazialissima in una famiglia totalmente giallorossa mi ha fatto ancora di più appassionare a questo meraviglioso sport. Redattrice web per importanti testate del settore e speaker radiofonica, mi definisco a tutti gli effetti una “giornalista da curva”. Pronta a portare in questa redazione anche un pizzico di “sano tifo, creatività, ma anche voglia di fare cose nuove”.

Silvana Perrini: sono una professionista con esperienza nella moda e nel design ma il calcio ha sempre fatto parte della mia vita. Innamorata della AS Roma fin da bambina ho sempre organizzato la mia vita in funzione del calendario di serie A. Per me questo sport non è solo pallone ma spirito di gruppo, condivisione e senso di appartenenza. Per questo motivo sono onorata di poter far parte della redazione che con entusiasmo e passione segue i valori di questo mondo.

