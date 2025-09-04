Home News Liverpool: Federico Chiesa OUT dalla lista UEFA per la Champions League

Liverpool: Federico Chiesa OUT dalla lista UEFA per la Champions League

Da
Silvana Perrini
-
   Tempo di lettura meno di un minuto

Per l’ex attaccante di Fiorentina e Juventus sembra non essere mai scoppiata l’intesa con i Reds. Escluso a sorpresa dalla UCL nonostante abbia segnato un goal determinante nella prima giornata di Premier League

Un inizio di stagione con due batoste per Federico Chiesa. La prima arriva dall’Italia con la mancata  convocazione in Nazionale  ( concordata con mister Gattuso)  e la seconda inaspettata: l’esclusione nella lista UEFA dei convocati per la Champions League decisa da mister Slot. Non è bastato lo straordinario goal del 3 -2 nella prima giornata di Premier League contro il Bournemouth, una gara complicatissima (clicca qui).
Nonostante l’impegno di voler fare bene e trovare uno spazio nella rosa come titolare, il calciatore italiano è stato sostituito dalla lista con il giovane Rio Ngumoha. 

Fonte foto: LaRepubblica.it

Silvana Perrini 

Articoli correlatiDi più dello stesso autore

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.