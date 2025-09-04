Liverpool: Federico Chiesa OUT dalla lista UEFA per la Champions League

Tempo di lettura meno di un minuto

Per l’ex attaccante di Fiorentina e Juventus sembra non essere mai scoppiata l’intesa con i Reds. Escluso a sorpresa dalla UCL nonostante abbia segnato un goal determinante nella prima giornata di Premier League

Un inizio di stagione con due batoste per Federico Chiesa. La prima arriva dall’Italia con la mancata convocazione in Nazionale ( concordata con mister Gattuso) e la seconda inaspettata: l’esclusione nella lista UEFA dei convocati per la Champions League decisa da mister Slot. Non è bastato lo straordinario goal del 3 -2 nella prima giornata di Premier League contro il Bournemouth, una gara complicatissima (clicca qui).

Nonostante l’impegno di voler fare bene e trovare uno spazio nella rosa come titolare, il calciatore italiano è stato sostituito dalla lista con il giovane Rio Ngumoha.

Fonte foto: LaRepubblica.it

Silvana Perrini