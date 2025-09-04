Scamacca lascia il ritiro, Leao punta al Bologna mentre Isaksen lavora in gruppo e Nuno Tavares viene convocato dal Portogallo

Tempo di lettura 1 minuto

L’attaccante atalantino soffre per un problema al ginocchio e ha lasciato Coverciano. In casa Lazio Sarri ritrova il danese ma “perde” il terzino sinistro. Allegri spera di recuperare il suo numero 10 per la prossima di campionato

Gianluca Scamacca salterà le sfide dell’Italia contro Estonia e Israele. L’attaccante della Dea non ha superato il problema al ginocchio sinistro e ha lasciato il ritiro di Coverciano. Al momento Gennaro Gattuso non sostituirà Scamacca.

Rafael Leao procede con il recupero dall’infortunio muscolare e ha come obiettivo di essere a disposizione di Allegri per la sfida al Bologna dopo la sosta. Se tutto andrà come previsto Leao inizierà a lavorare con il resto della squadra all’inizio della prossima settimana.

Capitolo Lazio: per Sarri c’è una buona notizia e una meno buona. Se da un lato l’allenatore può sorridere perché Isaksen ha recuperato dall’infortunio ed è tornato ad allenarsi, dall’altro non avrà a disposizione Nuno Tavares. Il portoghese è stato convocato dal Portogallo per sostituire l’infortunato Diogo Dalot e tornerà a Formello la prossima settiamana.

