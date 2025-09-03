Lookman inserito in lista UEFA dall’Atalanta, Retegui riceve il premio “Paolo Rossi”, Infantino condanna aggressione a portiere 13enne

Tempo di lettura 2 minuti

L’attaccante nigeriano è stato incluso nella rosa per la Champions League nonostante i dissidi con la società, l’ex bomber della Dea premiato ieri a Coverciano, anche la Fifa si schiera dalla parte del ragazzo picchiato a Collegno domenica scorsa

È stata senza dubbio un’estate movimentata per Ademola Lookman e l’Atalanta. Il giocatore nigeriano per giorni è stato ad un passo dall’Inter, ma l’accordo non trovato con la Dea ha ridotto ai minimi storici il rapporto tra il calciatore e la società. Lookman, che ha saltato le prime due partite di campionato, è tuttora un separato in casa, ma essendo terminato il calciomercato è stato inserito comunque da Ivan Juric nella lista Uefa per la Champions League. Dopo la sosta per le nazionali si vedrà se la crisi sarà stata risolta oppure no.

(Fonte immagine: Goal.com)

Rimanendo in tema Atalanta, nella giornata di ieri Mateo Retegui ha ricevuto a Coverciano il premio “Paolo Rossi”. L’attaccante oriundo, che ora milita in Saudi League, nella scorsa stagione è stato capocannoniere del campionato di Serie A mettendo a segno 25 reti con la maglia della Dea. Il prestigioso riconoscimento dell’Associazione Italiana Calciatori è stato consegnato a Retegui dal presidente Umberto Calcagno e dal direttore generale dell’AIC Gianni Grazioli.

Grazioli, Retegui, Calcagno

(Fonte immagine: Assocalciatori.it)

Infine, una doverosa parentesi sulla vergognosa aggressione subita domenica scorsa da un ragazzo di tredici anni durante un torneo giovanile a Collegno, in provincia di Torino. Il giovane portiere è stato picchiato dal padre di un suo avversario, riportando una frattura al malleolo ed una contusione allo zigomo. Il ragazzo è stato già dimesso dall’ospedale ed ha ricevuto messaggi di solidarietà da tutto il mondo del calcio, anche dal presidente della Fifa Gianni Infantino: “Il calcio deve essere gioia e divertimento. Condanno fortemente, senza se e senza ma, questo atto vile e vergognoso e ogni forma di violenza“.

(Fonte immagine: Swissinfo.ch)

Luca Missori

(Fonte immagine: Corrieredellosport.it)