Liverpool-Bologna: Italiano recupera Castro, Salah e Robertson presenti

Questa sera ad Anfield sfida storica per i felsinei che recuperano il loro bomber dopo la botta rimediata nei giorni scorsi, anche i Reds sono al completo ma devono sciogliere ancora alcuni ballottaggi

Una giornata da ricordare, comunque andrà, anche solo un anno fa neanche il più ottimista dei tifosi del Bologna avrebbe immaginato di vedere la sua squadra giocare contro il Liverpool ad Anfield calcando il palcoscenico della Champions League. Invece, eccoci qui. Per la sfida di stasera Italiano potrà schierare la sua formazione ideale. Santiago Castro, il migliore dei felsinei da inizio stagione, si è ripreso dopo la botta rimediata nei giorni scorsi e guiderà l’attacco rossoblù dal primo minuto insieme a Orsolini e Ndoye. In difesa, con Beukema, ci sarà Lucumì vista la squalifica in campionato. Nei Reds, primi in Premier League, ci sono ancora dei ballottaggi da sciogliere, in particolare sulla fascia sinistra, dove Robertson, Tsimikas, Gakpo e Luis Diaz si contendono due maglie da titolare. Tutto ok per Salah.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)