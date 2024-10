Roma, Hummels verso l’esordio da titolare

Tempo di lettura meno di un minuto

Il tedesco ex Borussia Dortmund potrebbe far rifiatare Mancini in vista della gara di domani contro l’Elfsborg

Mats Hummels potrebbe fare il suo esordio ufficiale con la maglia della Roma nella prossima gara di Europa League contro l’Elfsborg. Juric pensa al tedesco per far riposare Mancini che non è al meglio dopo la partita contro il Venezia. Hummels è arrivato a Roma ad inizio settembre da svincolato, dopo l’esperienza al Borussia Dortmund, e spera di poter esordire nella sfida europea di domani sera.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina