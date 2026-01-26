L’Inter sfrutta il turno favorevole, salta En-Nesyri alla Juventus, Daniel Maldini a un passo dalla Lazio

Tempo di lettura 2 minuti

I nerazzurri allungano in classifica approfittando degli scontri diretti altrui, i bianconeri vedono sfumare l’arrivo dell’attaccante mentre Sarri avrà un’altra freccia in avanti

Doveva essere un turno favorevole all’Inter e lo è stato. La squadra di Chivu fa il suo battendo il Pisa e poi si è seduta in poltrona ad osservare i match che vedevano impegnate seconda contro quarta e terza contro quinta. Il successo della Juve sul Napoli e il pareggio tra Roma e Milan proietta i nerazzurri a +5 sui rossoneri, secondi in classifica, mentre sono 9 i punti tra Inter e i campioni d’Italia in carica. Una situazione molto favorevole ma su cui non dovrà adagiarsi il club nerazzurro viste anche le beffe degli anni scorsi. Dietro di lei, invece, è vera e propria bagarre per quanto riguarda le posizioni che varranno le coppe europee dove spicca la sorpresa Como.

Proprio la Juventus ha visto nel pomeriggio sfumare l’acquisto di En-Nesyri, la tanto agognata punta. Lo ha dichiarato Giorgio Chiellini prima del match contro il Napoli. A quanto pare l’attaccante marocchino non si è mostrato convinto di fronte alla formula dell’affare con la Juve che prevedeva un prestito oneroso con diritto di riscatto. Sabato si era vociferato invece di un inserimento del Siviglia, squadra in cui la punta aveva già giocato. Il Fenerbahce, dal canto suo, aveva accettato la proposta bianconera e ora dovrà valutare altre soluzioni. Per il momento l’acquisto sembra tramontato ma non è da escludere un ritorno di fiamma. Vedremo se i bianconeri vireranno su altri obiettivi.

L’attaccante marocchino del Fenerbahce per il momento resta dov’è – Fonte gianlucadimarzio.com

Infine sempre per il calciomercato pare ormai in dirittura d’arrivo la trattativa che porterà Daniel Maldini dall’Atalanta alla Lazio. Il centrocampista offensivo arriverà alla corte di Sarri in prestito con diritto di riscatto. La cifra eventualmente da versare sarebbe intorno ai 14 milioni. Dopo lo scialbo pareggio con il Lecce la squadra biancoceleste aveva bisogno di nuova linfa offensiva. Probabilmente ci saranno anche altri innesti a seconda dei movimenti in uscita. L’Atalanta, invece, inizia a sfoltire un reparto avanzato in esubero dopo l’arrivo di Raspadori.

Daniel Maldini lascia l’Atalanta – Fonte sport.quotidiano.net

Glauco Dusso