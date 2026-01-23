Juventus-Napoli, scontro Champions! Romagnoli-Lazio è scontro totale. David Neres si opera!

Tempo di lettura 2 minuti

Sempre un match delicato tra bianconeri ed azzurri, ma forse mai come in questa stagione con più dubbi che certezze da entrambe le parti. Il difensore, ex Milan e simbolo di lazialità, sembra essere irremovibile nel voler lasciare il club, in questa finestra di gennaio, per volare in Qatar all’Al-Sadd. Il consulto medico avuto ieri a Londra, dall’ala destra azzurra, avrebbe sentenziato la necessità di un intervento chirurgico risolutivo

Domenica pomeriggio alle 18.00, allo Stadium di Torino, i partenopei si presenteranno con diverse assenze ed in campo dovrebbe scendere quindi la stessa formazione dell’ultima gara di Champions League contro il Copenhagen, con il dubbio Spinazzola e la possibile convocazione del nuovo arrivato Giovane. In casa bianconera imbarazzo della scelta in attacco per Mister Spalletti. Sarà sicuramente una partita molto tattica, visto la delicatezza del match che potrebbe dare molte risposte ad entrambe le formazioni, con la Juventus che ha bisogno di capire il suo reale status ed il Napoli di Conte che arriva da diversi pareggi e forse ancora alla ricerca di una vera e propria collocazione in questa stagione.

Il futuro professionale di Alessio Romagnoli sarà lontano da Roma! Il difensore, deluso dal comportamento della società, ha deciso in maniera irrevocabile di dire addio alla maglia biancoceleste che veste dalla stagione 2022/23 e per la quale tifa da sempre. Si sente preso in giro per un rinnovo promesso e mai arrivato ed ora nemmeno la richiesta di Maurizio Sarri, di ripensarci, riesce ad avere un peso nella decisione di Alessio. L’Al-Sadd offre 7,5+1 milioni per il cartellino alla Lazio e 6 milioni a stagione, per tre anni, al difensore. La partenza sarà, presumibilmente, dopo la partita con il Lecce, per la quale Romagnoli è stato convocato.

Ennesima brutta notizia per il Napoli, David Neres dovrà operarsi per risolvere definitivamente il problema alla caviglia. Nelle ultime settimane si era tentata una terapia riabilitativa che però non ha ottenuto i risultati sperati ed il consulto avuto a Londra, con uno specialista, ha decretato la necessità di un intervento risolutivo. Neres andrà incontro ad uno stop indicativo di due mesi.

Fonti foto: corriereazzurro.it; goal.com

Luigi A. Cerbara