Daniele Ghilardi: il nuovo pupillo di Gasperini

Tempo di lettura 3 minuti

Il difensore classe 2003 è arrivato quest’estate tra diverse incognite ma dopo un periodo di adattamento si è conquistato il suo spazio nel reparto difensivo della Roma

Spesso si sostiene, non a torto, che la Serie A sia un campionato che da poco spazio ai giovani, soprattutto nelle squadre di vertice. Si preferisce puntare sull’usato sicuro, arrivando a far giocare calciatori un tempo titolati, ma a fine carriera, rispetto a qualche nuovo talento emergente. Non solo, molte volte un giovane giocatore viene “bocciato” al primo errore, tarpandogli le ali invece di aspettare la sua fisiologica maturazione. Fortunatamente, la Roma di quest’anno sembra costituire un’eccezione alla regola, con Gasperini che non sta mostrando alcun timore a gettare nella mischia ragazzi con poca esperienza tra i professionisti.

Tra questi c’è sicuramente Daniele Ghilardi. Difensore classe 2003, Ghilardi è cresciuto nel settore giovanile della Lucchese, affermandosi poi in quello della Fiorentina. Nel 2022 poi, il passaggio alla cantera del Verona, che però lo manda subito nelle categorie inferiori a fare la gavetta. Nell’estate dello stesso anno, arriva l’esordio tra i professionisti in Serie C con il Mantova, mentre ad agosto 2023 viene rimandato di nuovo in prestito, questa volta in Serie B con la Sampdoria. Ad inizio 2024, arriva anche il primo gol tra i cadetti contro il Cittadella. All’inizio della scorsa stagione, ecco il ritorno al Verona. Con la maglia dell’Hellas il giovane difensore italiano impiega un po’ di tempo a ritagliarsi un posto da titolare, ma nel girone di ritorno il suo apporto è decisivo per la salvezza della formazione veneta.

Proprio gli ultimi mesi del campionato 2024-2025, uniti alle ottime prestazioni all’Europeo Under 21 della scorsa estate, hanno convinto la Roma ad investire su di lui. Dopo una trattativa lunga diverse settimane, Massara è riuscito a strappare Ghilardi a titolo definitivo, pagando al Verona 11,5 milioni di euro. Un investimento comunque importante, per un difensore all’epoca solo ventiduenne. L’adattamento al gioco di Gasperini non è stato semplice. L’ex giocatore dell’Hellas ha giocato solo scampoli di partita nella prima parte di questa stagione, restando all’ombra di giocatori più esperti e più rodati come Ndicka, Mancini e Hermoso.

Complici però squalifiche, turnover e partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa, Ghilardi ha trovato via via sempre più spazio, ripagando a pieno la fiducia di Gasperini. Con l’inizio del 2026, le prestazioni dell’ex difensore del Verona sono salite di livello, un crescendo culminato con la grandissima partita di ieri sera contro il Milan, in cui ha affrontato giocatori del calibro di Leao, Pulisic e Nkunku senza sbagliare nulla; anche se i margini di miglioramento sono ancora molti, Ghilardi ha già mostrato personalità, intelligenza tattica e abilità difensive adatte ad una squadra di vertice di Serie A. Continuando così, il ragazzo di Lucca diventerà più che un semplice rincalzo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Tuttomercatoweb.com)