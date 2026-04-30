Stop per Zaragoza, Mainoo rinnova fino al 2031 mentre Mazzarri è vicino al ritorno in panchina

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L’esterno spagnolo ha rimediato un’infiammazione al ginocchio durante l’allenamento odierno, il centrocampista dello United è tornato al centro del progetto con Carrick e l’ex Napoli è in Grecia, probabile la firma con l’Iraklis

Infortunio per Bryan Zaragoza. Lo spagnolo ha accusato un’infiammazione al ginocchio durante l’allenamento di oggi ed è probabile che salterà la partita di lunedì contro la Fiorentina. Le condizioni di Zaragoza verranno comunque valutate nei prossimi giorni ma rimane improbabile un recupero.

Kobbie Mainoo ha rinnovato il contratto con il Manchester United prolungando fino al 2031. L’inglese ha ritrovato minuti e centralità con Carrick in panchina dopo i problemi con Amorim nella prima parte di stagione. L’annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali dei Red Devils con la frase “Forever United”, a segnalare come le intenzioni del Manchester e di Mainoo siano di continuare insieme a lungo.

Kobbie Mainoo

Walter Mazzarri è vicino al ritorno in panchina. L’ex allenatore tra le altre del Napoli, nella serata di ieri, è atterrato in Grecia per trattare con l’Iraklis, club che ha vinto la Serie B greca e che disputerà la massima serie nella prossima stagione. Mazzarri non allena due anni, dal suo ritorno al Napoli concluso a febbraio 2024.

Walter Mazzarri

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina