L’Inter pesca il prossimo gioiello dal Brasile. Sabato giorno decisivo per l’eventuale presenza di Neres contro la capolista. Niclas Füllkrug presentato ufficialmente

I nerazzurri sono tentati dal figlio d’arte ed hanno fatto un’offerta di 22 milioni di euro al Santos per Robinho Junior. Ancora dubbi sulla disponibilità del brasiliano del Napoli per il big match di campionato di domenica sera. Presentato il nuovo numero 9 del Milan

Offerta importante dell’Inter che sembra stregata dal talento di Robson Jr Guglielmetti de Souza meglio conosciuto come Robinho Junior, figlio dell’ex milanista Robinho e che sembra aver ereditato il talento del papà. Il ragazzo, seguito già da tempo, sarebbe anche volato a Milano per far visita al club nerazzurro. L’affare però non sembra decollare e non solo per il rifiuto dell’offerta da parte del Santos che preferisce aspettare nonostante un contratto in scadenza il 30 aprile 2027, ma anche da parte del ragazzo e del suo entourage che vogliono valutare molto attentamente i passi da fare. Un’ala sinistra che sa ben usare entrambi i piedi, seppur non imponente, solo 1,70, potrebbe essere la prossima freccia laterale nerazzurra!

Inter-Napoli di domenica sera alle 20.45 sarà il big match della 20ª giornata di Serie A, una gara delicata che giunge in un momento di grandi prestazioni dei nerazzurri e che vede invece gli azzurri di Conte un tantino balbettanti. Il Napoli scoprirà domani se potrà avvalersi delle prestazioni di David Neres calciatore sicuramente importante che dà equilibrio tattico alla squadra, oltre ad un concreto apporto realizzativo. In caso contrario sarà Politano a partire titolare. L’Inter invece sarà in campo con la squadra tipo.

Niclas Füllkrug è già sceso in campo con la sua nuova squadra, ma solo oggi è stato presentato alla stampa colui che potrebbe e dovrebbe alzare l’asticella realizzativa del reparto offensivo del Milan. Un numero 9 vero, un panzer che può fare reparto da solo o almeno queste sono le speranze del club. Il tedesco si è detto entusiasta dell’accoglienza del club e dello spogliatoio, cose che hanno facilitato il suo inserimento, il tutto condito da buone sensazioni da parte sua. La speranza anche per lui è di essere all’altezza della maglia e del numero che porta!

